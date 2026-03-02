ديربي كوردستان الأبرز.. 3 مواجهات بختام الجولة 20 من دوري النجوم

شفق نيوز- بغداد

تقام، يوم الاثنين، ثلاث مباريات في ختام منافسات الجولة 20 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، في مدينتي بغداد ودهوك، أبرزها ديربي كوردستان بين فريقي نادي دهوك ونادي نوروز.

وتنطلق مباراتان عند الساعة 9:00 مساء، إذ يستضيف دهوك نظيره نوروز على ملعب دهوك، ويحتل دهوك المركز العاشر برصيد 27 نقطة، فيما يأتي نوروز في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.

ويواجه نادي الشرطة ضيفه نادي الكهرباء على ملعب نادي الشرطة، فيما يحتل الشرطة المركز الثاني برصيد 41 نقطة، بينما يقبع الكهرباء في المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة.

وتقام مباراة واحدة عند الساعة 11:15 مساء، تجمع نادي الزوراء مع ضيفه نادي الموصل على ملعب نادي الزوراء في بغداد، ويحتل الزوراء المركز الثامن برصيد 31 نقطة، فيما يأتي الموصل في المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة.

وأعلن نادي أربيل، أول أمس السبت، تأجيل مباراته أمام نادي ديالى ضمن الجولة ذاتها إلى إشعار آخر، مبيناً أن القرار جاء بتوجيه من رئيس النادي على خلفية المستجدات الأمنية في المحافظة.

ويأتي التأجيل بعد توتر أمني شهدته أربيل خلال الساعات الماضية، إذ أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة اعترضت وأسقطت عدداً من الصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة في أجواء المحافظة، من دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.