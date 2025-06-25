ديربي كوردستاني.. أربيل يستضيف دهوك لتعويض النقاط وتحسين الترتيب

شفق نيوز/ يحتضن ملعب فرانسو حريري في أربيل، مساء اليوم الأربعاء، مباراة "ديربي كوردستان" بين فريقي أربيل وضيفه دهوك، في لقاء مؤجل من الجولة 22 ضمن منافسات دوري النجوم العراقي لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة عند الساعة السابعة مساءً، حيث يسعى الفريق المضيف أربيل إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز يعزز موقعه في جدول الترتيب، إذ يحتل حالياً المركز الثاني عشر برصيد 47 نقطة بعد نهاية الجولة 36.

في المقابل، يطمح فريق دهوك، الذي يحتل المركز السابع برصيد 54 نقطة، إلى الخروج بنتيجة إيجابية تعوّض سلسلة النتائج السلبية التي تعرض لها مؤخراً، نتيجة تكدس مبارياته المؤجلة بسبب مشاركته في بطولة كأس الخليج للأندية الأبطال.