ديربي جماهيري بملعب الشعب في ختام الجولة الـ 18 لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تختتم اليوم الأربعاء، مواجهات الجولة الـ 18 لدوري نجوم العراق لكرة القدم باقامة مباراة ديربي جماهيري تجمع فريقي الزوراء والطلبة.

ويحتضن ملعب الشعب الدولي وسط العاصمة بغداد، المباراة عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

ويقود المباراة لأول مرة في العراق طاقم سعودي مؤلف من خالد الطريس حكم ساحة، ويساعده مواطناه محمد العبكري، وعبد الرحيم الشمري.

وكانت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق قررت نقل مباراة فريقي الزوراء والطلبة من ملعب الزوراء إلى ملعب الشعب الدولي والتي ستجري مساء اليوم الأربعاء.

ويحتل فريق الزوراء المركز السادس بعد انتهاء الجولة الـ17 برصيد 26 نقطة، بينما يحتل الطلبة المركز السابع بنفس رصيد الزوراء لكن بفارق الأهداف.