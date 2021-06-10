"ديربي بغداد".. لقاء مرتقب للوصول إلى نهائي كأس العراق

شفق نيوز/ تجري اليوم الخميس، مباراة قمة كروية مرتقبة بين فريقي الزوراء والشرطة للوصول لنهائي نصف نهائي كأس العراق 2021.

وقال رئيس الهيئة التطبيعية اياد بنيان، لوكالة شفق نيوز، إن "المباراة ستقام في تمام الساعة الثامنة مساءً على اديم ملعب الشعب الدولي".

وأضاف بنيان أن "المباراة ستقام من دون جمهور بسبب التعليمات الصحية التي مازالت سارية على الملاعب"، لافتاً ألى أن "المباراة تعد قمة تجمع بين قطبي الفرق العراقية".

وبين أن "الفائز في لقاء اليوم سيلاقي الفائز من لقاء القوة الجوية والحدود التي تقام على نفس الملعب يوم غد".

وأشار إلى أن "الهيئة التطبيعية جهزت كل الامور التنظيمية ونسقت مع امن الملاعب بغية اخراج المباراة بشكل ناجح ودون اي خلل".

وتأهل فريق الشرطة للمباراة شبه النهائية بعد تغلبه على الميناء، بينما تأهل الزوراء بعد فوزه على الحدود في مباراة ربع نهائي البطولة .