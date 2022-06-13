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ديربي بغداد.. تأهل الزوراء الى دور نصف نهائي كأس العراق على حساب القوة الجوية

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-13T19:00:43+0000
ديربي بغداد.. تأهل الزوراء الى دور نصف نهائي كأس العراق على حساب القوة الجوية

شفق نيوز/ تأهل فريق نادي الزوراء الى نصف نهائي كاس العراق بعد فوزه على فريق القوة الجوية بنتيجة 2-1.

وسجل فريق القوة الجوية اولا عن طريق لاعبه صفاء هادي في الدقيقة 7 من الشوط الاول، وفي الدقيقة 65 جاء هدف التعديل للزوراء بنيران صديقة عندما سجل مدافع القوة الجوية ميثم جبار  هدف في مرمى فريقه بالخطأ عند الدقيقة وقبل نهاية المباراة سجل مازن فياض الهدف الثاني في الدقيقة 88 من عمر اللقاء لينتهي اللقاء بفوز الزوراء 2-1.

وضيف ملعب الشعب الدولي ديربي المباراة الجماهيرية بين الزوراء والقوة الجوية المؤهلة لدور نصف نهائي كاس العراق .

وتأهلت فرق الكرخ وزاخو والكهرباء الى جانب الزوراء اليوم الى دور نصف نهائي كاس العراق بكرة القدم .

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