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ديربي بغداد.. الشرطة يجتاز غريمه الزوراء وينفرد بالصدارة

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-05T17:21:06+0000
ديربي بغداد.. الشرطة يجتاز غريمه الزوراء وينفرد بالصدارة

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الشرطة أن ينهي لقاء الديربي بتحقيق الفوز على منافسه الزوراء بهدفين لهدف لينفرد بالصدارة برصيد 47 نقطة وتجمد رصيد الزوراء عند النقطة 33 متراجعاً للمركز الثالث .

وضيف ملعب الشعب الدولي مساء اليوم الاربعاء، مباراة قمة جماهيرية جمعت فريق نادي الزوراء مع فريق نادي الشرطة .

وسجل الزوراء أولاً عن طريق اللاعب مازن فياض في الدقيقة 17 من الشوط الاول، وقبل نهاية الشوط الاول بدقيقتين احتسب حكم اللقاء علي صباح ركلة جزاء لفريق الشرطة سجل منها المهاجم المحترف محمود المواس هدف التعديل ليتمسك بصدارة الهدافين برصيد 12 هدف، وفي الشوط الثاني وبنيران صديقة جاء هدف الشرطة الثاني في الدقيقة 69 عندما سدد لاعب الشرطة علي حصني كرة عرضية تصدى لها لاعب الزوراء مهدي كامل لترتطم بقدمه وتدخل مرمى فريقه معلنا الهدف الثاني للشرطة في الدقيقية 69 .

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