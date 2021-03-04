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ديربي بغداد.. الزوراء يهدر الفرص ويرضى بالتعادل مع الطلبة

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-04T15:23:07+0000
ديربي بغداد.. الزوراء يهدر الفرص ويرضى بالتعادل مع الطلبة

شفق نيوز/ جرت على ملعب الشعب الدولي، يوم الخميس، مباراة ديربي بغداد بين فريق نادي الزوراء وفريق نادي الطلبة ضمن منافسات الجولة 22 لدوري الكرة الممتاز.

وانتهى اللقاء بتعادل الفريقين سلبيا من دون اهداف، شهد اللقاء سيطرة واضحة لفريق الزوراء، إذ اضاع لاعبوه فرص عديدة، وكاد مهند عبد الرحيم من تسجيل هدف الترجيح قبل ثانية من اطلاق علي صباح صافرة النهاية بعد أن لعب كرة خلفية مرت من جوار القائم بسنتيمترات.

وبهذه النتيجة يكون فريق الزوراء عزز مركزه بالوصفة بعد أن رفع رصيده للنقطة 41، ورفع الطلبة رصيده للنقطة 21 بالمركز السابع عشر.

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