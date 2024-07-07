"ديربي بغداد".. الزوراء والجوية يتأهبان لمعركة الكأس

شفق نيوز/ يستعد فريقا القوة الجوية والزوراء لمواجهة جماهيرية في نصف نهائي بطولة كأس العراق، حيث سيلتقيان مساء اليوم الأحد على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الثامنة مساءً.

وكالة شفق نيوز، استطلعت آراء مدربي الفريقين قبل هذا اللقاء المرتقب الذي يجمع بين قطبي الكرة العراقية.

وصرح مدرب الزوراء عصام حمد، بأن فريقه جاهز بالكامل ولا يعاني من أي غيابات استعداداً للقاء القمة أمام القوة الجوية، الذي يعتبر أحد الفرق الكبيرة في الدوري.

وأوضح حمد أن هذه المباراة حاسمة جداً لأنها تفتح الباب نحو النهائي والتتويج باللقب.

وأضاف أن مباريات الزوراء والقوة الجوية دائماً ما تتميز بالندية، ولكنه يأمل أن يحقق فريقه الانتصار في لقاء اليوم.

وأشار حمد إلى أن فريق الزوراء يعيش أفضل حالاته بعد تقديم مستويات جيدة في دوري نجوم العراق وتحقيقه للانتصارات التي أهلته لبلوغ المركز الثالث.

وأكد أن طموحهم اليوم هو الفوز بلقب كأس العراق، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال حماس اللاعبين وتقديمهم لأفضل ما لديهم على الصعيدين الفني والبدني بما يليق باسم الزوراء.

من جهته، قال مدرب القوة الجوية رزاق فرحان، أن فريقه يسعى لتحقيق الفوز والاقتراب من لقب الكأس، خاصة بعد فقدان المنافسة على لقب الدوري.

وأكد فرحان أن لاعبي القوة الجوية لديهم الإصرار والعزيمة لتحقيق الانتصار في لقاء اليوم.

وأشار فرحان إلى أن فريق الزوراء يعتبر من الفرق الكبيرة، ولذلك يجب وضع خطة تتناسب مع إمكانيات لاعبيه لتحقيق الفوز، وهو الهدف الأساسي لهم.

وأوضح أن فريقه جاهز بالكامل ولا يعاني من أي غيابات، مؤكداً أن مباراة اليوم لن تكون سهلة وأنها لا تقبل القسمة على اثنين، مما يتطلب من لاعبيه بذل جهد كبير وتنفيذ واجباتهم على أكمل وجه.

وفي ختام تصريحه، شدد فرحان على أهمية اللقاء وأكد على ضرورة الفوز لإسعاد الجماهير التي دعمت الفريق في كافة الظروف المناخية الصعبة، معرباً عن أمله في أن يرسم فريقه الفرحة على وجوه المشجعين الذين يستحقون كل التقدير والدعم.