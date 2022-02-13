ديربي بصراوي في انطلاق جولة جديدة للدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تنطلق يوم غد الاثنين؛ منافسات الجولة 21 من منافسات الدوري العراقي الممتاز بإقامة ست مباريات.

ويفتتح مباريات الجولة 21 فريقا نادي الكرخ وضيفه نادي زاخو في الساعة الواحدة والنصف ظهرا على ملعب الساحر احمد راضي، أما في الساعة الثانية ظهراً تقام مباراتين تجري الاولى على ملعب نادي الصناعة بين اصحاب الارض والجمهور فريق الصناعة وضيفه فريق نادي القاسم.

بينما يلتقي في المباراة الثانية؛ فريقا نادي النفط وضيفه نوروز على ملعب الأول، وفي الساعة (4:45 مساء) يضيف ملعب النجف الدولي مباراة فريقه نادي النجف وضيفه فريق نادي الطلبة، ويلاقي المتصدر فريق نادي الشرطة على ملعب الشعب الدولي ضيفه فريق نادي الكهرباء في الساعة السادسة مساءً.

وفي مباراة ديربي بصراوي يضيف ملعب الفيحاء في الساعة الثامنة والربع مساءً مباراة فريقا نادي الميناء ونادي نفط البصرة.

وتتواصل مباريات الجولة 21 بعد غد الثلاثاء بإقامة أربع مواجهات يستهلها فريق نادي الامانة بلقاء ضيفه اربيل على ملعب الاول في الساعة الواحد والنصف ظهراً.

ويضيف فريق نادي الزوراء فريق الديوانية في (3:45 مساء)، وفي الساعة السادسة مساءً يضيف فريق نفط الوسط فريق نفط ميسان على ملعب النجف الدولي في الساعة السادسة مساءً، ويضيف ملعب الشعب الدولي في الثامنة والربع في ختام الجولة الـ 21 مباراة القوة الجوية وضيفه سامراء.

ويتصدر فريق نادي الشرطة ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد الجولة 20 برصيد 56 نقطة، ويليه الزوراء بمركز الوصافة برصيد 39 نقطة ثم فريق نادي نفط الوسط برصيد 38 نقطة والطلبة رابعا برصيد 37 نقطة، والقوة الجوية خامساً برصيد 35 نقطة والنجف سادساً برصيد 32 نقطة.