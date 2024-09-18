ديربي النخبة لكرة السيدات.. الفتاة يعزز الصدارة ويفوز على النجمة

شفق نيوز/ فرضت سيدات نادي الفتاة الرياضي، مساء الاربعاء، سيطرة كاملة على مجريات الجولة الثانية بعد فوزهن بنتيجة 24 مقابل 22 في مباراة ديربي دوري النخبة المقامة في محافظة كركوك، وعلى قاعة مديرية الشباب والرياضة.

حيث كانت المبارة ندية وقوية بين فريقي فتاة كركوك والنجمة من الديوانية، وكانت المباراة على مستوى فني ومهاري عالٍ من لاعبات الفريقين.

ورغم قوة النجمة، فقد بسطت لاعبات فريق نادي فتاة كركوك سيطرتهن على قمة دوري النخبة العراقي لكرة اليد للسيدات، بعد أن حققن خامس انتصار لهن على التوالي، وذلك على حساب لاعبات فريق النجمة وبفارق هدفين وبنتيجة (24 - 22) بعد مباراة مثيرة.

وبهذه الانتصارات، أضافت فرق فتاة كركوك والنجمة ثلاث نقاط إلى رصيدهما، لتبقى فتاة كركوك في الصدارة برصيد 15 نقطة، يليه فريق النجمة برصيد 9 نقاط، وفريق سولاف ثالثًا برصيد 3 نقاط.