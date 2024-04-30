"ديربي" القوة الجوية والشرطة ينتهي بالتعادل الإيجابي في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ حافظ فريق الشرطة على الصدارة رغم تعادله مع منافسه القوة الجوية، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 25 لدوري نجوم العراق.

وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد عند الساعة الثامنة و15 دقيقة مساءً.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث سجل القوة الجوية أولاً من ركلة جزاء نفذها بنجاح أيمن حسين في الدقيقة 20، وبعد أربع دقائق سجل الشرطة هدف التعديل عن طريق محمود المواس في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني بقت النتيجة على حالها حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة.

وشهد اللقاء طرد لاعب الشرطة كرار عامر في الدقيقة 88 لتراكم البطاقات ليكمل الشرطة المباراة بعشرة لاعبين.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم أردني تألف من أحمد المخادمة حكم ساحة، وأحمد مؤنس مساعد أول، ومحمد البكار حكم ثاني، والعراقي يوسف سعيد حكم رابع، والعراقي واثق محمد حكم (فار).

وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة 56 بالصدارة، كما رفع الجوية رصيده للنقطة 53 بالوصافة.