ديربي الفرات الاوسط.. كربلاء يتغلب على النجف بدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ حقق فريق نادي كربلاء فوزا مهماً على مضيفه فريق نادي النجف في مباراة ديربي الفرات الأوسط بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري "نجوم العراق" لكرة القدم.

وجرت المباراة اليوم الجمعة عند الساعة السابعة مساءً في ملعب النجف الدولي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل كربلاء هدفه في الدقيقة 53 من كرة سددها لاعب كربلاء سامي هين بقوة عجز عن ردها حارس النجف سرهنگ محسن، وفي الدقيقة 88 سجل كربلاء هدفه الثاني من كرة ثابتة عن طريق نور المصطفى غانم.

ويعد هذا الفوز هو الأول لفريق كربلاء في تاريخه على ارض النجف.