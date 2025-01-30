ديربي العاصمة يبتسم للقيثارة ويثخن جراح الصقور

شفق نيوز/ حسم فريق الشرطة يوم الخميس، ديربي العاصمة مع فريق القوة الجوية، لصالحه بنتيجة 2-1 بختام مباريات الجولة 17 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة على ملعب الشعب الدولي عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل فريق الشرطة هدفه في الدقيقة 66 عن طريق مهند علي.

وتمكن الصقور من تعديل النتيجة من ركلة جزاء نفذها بنجاح علاء عباس في الدقيقة 81 من عمر المباراة، وأضاف مهند علي هدف الشرطة الثاني فى الدقيقة 85 من رأسية جميلة.

وبهذه النتيجة؛ رفع فريق الشرطة رصيده للنقطة 34 بالمركز الثاني وتجمد رصيد القوة الجوية عند النقطة 28 بالمركز السابع.