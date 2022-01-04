ديربي العاصمة.. الزوراء يدخل بشعار الفوز والشرطة يتحدث عن إصابات وغيابات لأبرز اللاعبين

شفق نيوز/ تقام يوم غد الأربعاء، في الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة مباراة ديربي كروي جماهيري عراقي ضمن منافسات الجولة السابعة عشر تجمع المتصدر فريق نادي الشرطة والوصيف فريق نادي الزوراء.

وقال حيدر عبد الامير مدرب الزوراء لوكالة شفق نيوز؛ ان "الزوراء يواجه الشرطة بشعار الفوز ولا مجال للخطأ والتهاون في لقاء القمة"، مبينا ان "الجماهير تستحق الافراح".

واضاف ان "الفريق جاهز للقاء القمة، وأن المواجهة ستكون كبيرة وننتظر ان يقدم لاعبينا الذين نثق في إمكانياتهم؛ مستوى مميزا وان تسود الروح الرياضية بين الفريقين في الملعب وتستمتع الجماهير بهذا الديربي الكبير".

واشار الى ان "لاعب الزوراء المحترف الموريتاني الحسن احويبيب سيغيب عن لقاء الديربي أمام نادي الشرطة بسبب التحاقه بمنتخب موريتانيا لتمثيل منتخبه في بطولة كأس أفريقيا المقررة في الكاميرون"، معربا عن ثقته العالية بـ"البدلاء والجميع يسعى لتقديم شيء ايجابي يسعد جمهور النادي".

من جهته؛ قال مدرب الشرطة مؤمن سليمان ستكون المباراة كبيرة جدا لشعبية الفريقين، مشيرا إلى ان اللقاء سيشهد ضغطاً جماهيريا واسعاً.

وبين أن "المباراة ستكون صعبة جدا بالنسبة لنا خصوصا وان في صفوف فريقنا اصابات بسبب ضغط المباراة المتواصل في الدوري الممتاز وغياب عدد من اللاعبين بسبب الاصابة والإجهاد".

واوضح انه سيكون في التشكيلة تغييرات لكنه على ثقة بلاعبيه كونه عمل معهم منذ أربعة أشهر ولديه إلمام بمستوياتهم، لافتا الى انه مع كل تلك الغيابات لدى الشرطة لاعبين على مستوى عال قادرين تمثيل الفريق خير تمثيل وتقديم مستويات جيدة.

ويحتل الشرطة المركز الأول بترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة 16 برصيد 44 نقطة والزوراء بمركز الوصافة برصيد 33 نقطة.