ديربي الدوري العراقي الممتاز.. تعادل ايجابي بين الشرطة والطلبة

شفق نيوز/ تعادل فريقا الشرطة والطلبة إيجابياً، مساء اليوم الأربعاء، في ختام الجولة السابعة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانطلقت أحداث المباراة في الساعة الساعة مساء على ملعب المدينة الدولي شرقي بغداد، وانتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكلا الفريقين، سجل محمد جفال للشرطة اولا في الدقيقة التاسعة، وتمكن علي فائز من تعديل النتيجة للطلبة في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني سجل فريق الطلبة هدفه الثاني عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح ضرغام اسماعيل في الدقيقة 79 من عمر اللقاء، وسجل علاء عبد الزهرة هدف التعديل للشرطة من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 90+1.

وطرد حكم اللقاء علي صباح لاعب الطلبة خضر علي بحصوله على بطاقة حمراء في الدقيقة 89 بسبب اعتراضه المبالغ به على قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء للشرطة.