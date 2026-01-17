ديربي الجوية والشرطة ينتهي بالتعادل وفوز قاتل لدهوك على ديالى

شفق نيوز- بغداد

تعادل فريقا الشرطة والقوة الجوية إيجابياً 1-1، في ديربي بغداد ضمن منافسات الجولة 13 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب ملعب ديالى، كملعب بديل للقوة الجوية عن ملعب المدينة في بغداد الذي يخضع لأعمال صيانة وتأهيل أرضيته.وانتهى الشوط الأول بتقدم الشرطة بهدف دون مقابل، فيما سجل القوة الجوية هدف التعادل في الشوط الثاني عن طريق عصام الصبحي في الدقيقة 81.

وبهذه النتيجة، رفع الشرطة رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، كما رفع القوة الجوية رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث.

وفي إطار الجولة ذاتها، حقق فريق دهوك فوزاً قاتلاً على ضيفه فريق ديالى بهدف دون رد، في المباراة التي جرت على ملعب دهوك.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، قبل أن يسجل دهوك هدف الفوز في الدقيقة 90+5 عن طريق السناطي.ورفع دهوك رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد ديالى عند 21 نقطة في المركز الثامن.