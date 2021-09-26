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ديربي الجنوب ينتهي بفوز نفط البصرة على الميناء بثلاثة اهداف لهدف

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-26T19:38:27+0000
ديربي الجنوب ينتهي بفوز نفط البصرة على الميناء بثلاثة اهداف لهدف

شفق نيوز/ ضيّف ملعب الفيحاء مساء يوم الأحد، مباراة ديربي الجنوب جمعت فريق نادي الميناء، وفريق نفط البصرة ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الاولى للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، انتهى اللقاء بفوز نفط البصرة 3-1.

وسجل نفط البصرة مع بداية المباراة عند الدقيقة الثانية عن طريق المحترف ياكوب نيكتاتور، وفي الدقيقة 51 من عمر المباراة سجل حيدر عبد الرحيم الهدف الثاني لفريقه نفط البصرة، وقلص ذو الفقار عايد النتيجة عندما سجل هدف الميناء الوحيد في الدقيقة 62، وعاد فريق نفط البصرة ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 79 عن طريق حسام مالك.

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