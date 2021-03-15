ديربي البصرة ينتهي بالتعادل الايجابي

شفق نيوز/ ضّيف ملعب الفيحاء ديربي البصرة، يوم الاثنين، بين فريقي نادييّ نفط البصرة والميناء ضمن منافسات الجولة 24 لدوري الكرة الممتاز.

وانتهى اللقاء بالتعادل الايجابي بهدف لكلا الفريقين، حيث سجل نفط البصرة اولا عن طريق اللاعب احمد فرحان في الدقيقة الثامنة عشر، وعادل النتيجة لاعب الميناء حسام مالك منور في الدقيقة الستين من عمر اللقاء، فيما اضاع لاعب الميناء محمد شوكان ركلة جزاء في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع الميناء رصيده للنقطة 27 بالمركز الحادي عشر، ورفع نفط البصرة رصيده للنقطة 27 بالمركز الثاني عشر يتخلف عن الميناء بفارق الاهداف.