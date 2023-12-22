ديربي البصرة في افتتاح الجولة الـ 11 بدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تنطلق، اليوم الجمعة، منافسات الجولة الحادية عشر لدوري نجوم العراق لكرة القدم، وتقام مباراتان في انطلاق الجولة في العاصمة بغداد ومحافظة البصرة.

وفي ديربي بصري، يفتتح فريقا الميناء صاحب المركز الـ 13 برصيد 11 نقطة، وضيفه نفط البصرة صاحب المركز الـ 18 برصيد 9 نقاط منافسات الجولة، وذلك عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم.

وفي نفس الوقت يستضيف ملعب أمانة بغداد مباراة تجمع نادي الشرطة صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة مع نادي نفط الوسط متذيل قائمة ترتيب الفرق برصيد خمس نقاط.

ويتصدر نادي القوة الجوية ترتيب الفرق بعد انتهاء الجولة العاشرة برصيد 25 نقطة يليه الشرطة بالوصافة برصيد 22 نقطة، ثم نفط ميسان ثالثاً برصيد 17 نقطة ثم الزوراء رابعاً برصيد 16 نقطة.

في حين يحتل الكهرباء المركز الـ 17 برصيد 9 نقاط فقط، وبنفس الرصيد نفط البصرة بالمركز الـ 18، وامانة بغداد بالمركز الـ 19 برصيد 8 نقاط، وأخيرا نفط الوسط، بالمركز الـ 20 و برصيد 5 نقاط فقط.