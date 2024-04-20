ديربيان في ختام مباريات الدوري الممتاز للكرة الطائرة بالسليمانية

شفق نيوز/ تنطلق، بعد غدٍ الاثنين، منافسات التجمع الاخير للدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة الذي تستضيفه قاعة البيشمرگة بمحافظة السليمانية.

وقال رئيس اتحاد اللعبة حبيب علي اللاوندي لوكالة شفق نيوز، إن فريقي غاز الجنوب والبحري سيقصان شريط افتتاح المواجهات في ديربي البصرة عند الساعة الثالثة بعد الظهر .

واضاف ان مواجهة ديربي كوردستان تلي المباراة الاولى تجمع اصحاب الارض والجمهور البيشمرگة ومنافسه أربيل عند الساعة السادسة مساءً ، بينما سيكون فريق مصافي الشمال في حالة إنتظار.

وتابع ان في مباريات اليوم التالي ، يواجه أربيل منافسه البحري في الساعة الثالثة عصراً ويلاقي البيشمرگة فريق مصافي الشمال عند الساعة السادسة مساءً وسيكون فريق غاز الجنوب في حالة انتظار.

ويتصدر لائحة ترتيب الدوري فريق غاز الجنوب ويليه فريق أربيل في المركز الثاني والبيشمرگة ثالثا ثم مصافي الشمال في المركز الرابع والبحري في المركز الخامس والأخير .