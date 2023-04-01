ديبالا ومبابي إلى ريال مدريد 2024

شفق نيوز/ يعمل ريال مدريد بالفعل على التخطيط للموسم المقبل مع خسارة الدوري الإسباني عمليا بالفعل، ويريد الميرنغي إعادة بناء فريق يسمح لهم بالسيطرة على الليغا مرة أخرى، تمامًا كما فعل في أوروبا.

ووفقا لصحيفة "سبورت" فإن أحد الأسماء التي ظهرت إلى النور هو الأرجنتيني باولو ديبالا نجم روما.

ووفقا للصحيفة فإن قيمة فسخ عقد ديبالا تقدر بنحو 12 مليون يورو، وهو مبلغ أكثر من مقبول لخزينة ريال مدريد.

وانضم ديبالا لروما في صفقة انتقال حر في الصيف الماضي وسجل مع روما 13 هدفا وصنع 8 في 29 مباراة في مختلف المسابقات.

وأشارت الصحيفة إلى أن ديبالا جزء أساسي في خطط جوزيه مورينيو مدرب روما، وينتهي عقد النجم الأرجنتيني مع روما في 2025.

ومع ذلك، هناك العديد من التقارير التي تشير إلى أن مورينيو نفسه يمكن أن يغادر أيضا هذا الصيف رغم أن عقده مع روما ينتهي في 2024، وهو الأمر الذي قد يؤثر على مستقبل ديبالا.

وسبق أن ارتبط ديبالا البالغ من العمر 29 عاما بالانتقال إلى ريال مدريد منذ كان لاعبا في يوفنتوس لكن الصفقة لم تتم.

وسجل ديبالا 115 هدفا وصنع 48 في 293 مباراة مع يوفنتوس.

في السياق، ذكرت صحيفة AS الإسبانية أن كيليان مبابي ليس بعيدا تمام عن الانضمام لريال مدريد، إذ إنه أخبر مسؤولي النادي الملكي أنه سيكون لاعبا في الفريق في صيف 2024.

ويظل المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 24 عامًا مصمم تماما على تحقيق حلمه باللعب في ريال مدريد. إذ إنه يرى أن الوقت يمر، وأصبح حلم الفوز بدوري أبطال أوروبا في باريس سان جيرمان بعيد المنال. وكانت أمنيته مغادرة باريس هذا الصيف، لكن لا يبدو أن النادي الفرنسي مستعد لفتح الباب أمامه، باستثناء مفاجأة كبيرة.

لذا؛ يبدو أن كل شيء يشير إلى أنه سيتعين عليه الانتظار حتى العام 2024 لتسوية "كافة الأمور" مع ريال مدريد، ومبابي مقتنع باتخاذ هذه الخطوة وقد أخبر بالفعل القادة الكبار في ريال مدريد أنه سيكون لاعبًا بالفريق على أبعد تقدير في موسم 2024-2025.

وربط العقد الذي تم تجديده الربيع الماضي بينه وبين باريس سان جيرمان حتى العام 2025 في حال فوز الفريق الباريسي بدوري أبطال أوروبا. خلاف ذلك كما حدث عندما تم إقصاء الفريق من دور الستة عشر، ينتهي ارتباط المهاجم بفريقه الحالي في العام 2024.

ولن يكون العقد قابلا للتمديد إلا لمدة عام إضافي إذا رغب مبابي، وهو أمر قرر اللاعب عدم القيام به. وبحسب مصادر مقربة من اللاعب، فإنه يؤكد أنه لن يستطيع أحد أن يجعله يغير رأيه أو يعيق رحيله إلى مدريد.

لماذا يرفض ريال مدريد التفاوض مع مبابي مجددًا؟

ولقد خدم بالفعل فرنسا كما طلب منه رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون العام الماضي، وهو يعتقد أن الوقت قد حان للتفكير في نفسه وارتداء اللون الأبيض في أقرب وقت ممكن.

وفي الواقع، وفقا لهذه المصادر نفسها، حدد اللاعب موعدا لعقد اجتماع مع مجلس إدارة الفريق الفرنسي في نهاية الموسم لتحليل مشروع باريس سان جيرمان ونقل رغبته في اللعب مع ريال مدريد. ويبدو أن كل شيء يشير إلى أن قادة النادي الباريسي سيواصلون إغلاق باب الخروج أمامه وفي هذه الحالة، سيتعين على مبابي البقاء في باريس حتى العام 2024.

موقف ريال مدريد

على أي حال، قرر ريال مدريد أنه لن يقوم بأي خطوة خاطئة لمبابي مرة أخرى. التجربة السيئة الموسم الماضي لن تتكرر. يجب أن يكون اللاعب هو من يمهد الطريق للوصول إلى سانتياغو برنابيو. فقط عندما يتمكن اللاعب المولود في حي بوندي الباريسي من تحرير نفسه تمامًا من باريس سان جيرمان، ستبدأ عملية انتقاله إلى مدريد.

وفي الواقع، في مكاتب فالديبيباس، من الواضح أنه لن يكون هناك أي نوع من التفاوض مع باريس سان جيرمان وأن اللاعب سينتهي به المطاف في سانتياغو برنابيو طالما حصل على حريته بنفسه.

وفيما يتعلق بالشروط المالية لعقد مبابي المستقبلي مع مدريد، ستكون مماثلة لتلك التي تم الاتفاق عليها العام الماضي. لن تجد العملية عقبات في هذا الصدد، حتى أنه لا يمكن استبعاد أنه يمكن أن يقلل من طلباته المادية.

وبمجرد إطلاق سراحه من باريس سان جيرمان، سيظل لدى مبابي مهمة لحلها: الحصول على موافقة ريال مدريد. لا ينسى النادي وجماهيره إهانة العام الماضي عندما قرر مغادرة مدريد فجأة وبدون إشعار مسبق للتجديد في باريس.

إذ شعرت الجماهير بأذى شديد من سلوك النجم الباريسي. وتحولت العاطفة التي أظهرتها له في التاسع من مارس/آذار 2022 في صورة تصفيق تاريخي، خلال الفترة التي سبقت إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا إلى ازدراء ورفض.

وفي هذه الحالة، سيتعين على الفرنسي القيام بعمل رائع لتحسين صورته لاستعادة ثقة الجماهير، لأن أصعب شيء في مدريد هو رفض الانضمام للنادي، ولكن القدرة على الفوز بثقة جماهير النادي سيأتي مع الوقت.

وفي الواقع، في جميع الاستطلاعات التي أجرتها وسائل الإعلام الإسبانية المختلفة، أعطى المشجعون الأولوية للتعاقد مع إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي بدلا من مبابي، على الرغم من أن كل منهما يمكن أن ينضم للنادي الملكي في 2024. ونظرًا لعدم الاضطرار إلى دفع مقابل مالي للحصول على خدمات مبابي؛ ستكون لخزينة النادي الملكي القدرة على ضم المهاجم النرويجي من مانشستر سيتي.