ديالى يواجه دهوك في مباراة مؤجلة من دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ يستضيف فريق ديالى نظيره دهوك، اليوم الأحد، في مباراة مؤجلة من الجولة 24 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وتقام المباراة على ملعب المدينة في بغداد في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويحتل فريق دهوك حالياً المركز السادس في الترتيب برصيد 52 نقطة بعد انتهاء الجولة 34، بينما يتواجد فريق ديالى في المركز 17 برصيد 31 نقطة.

ويأمل الفريقان في تحقيق الفوز لتحسين مراكزهما في جدول ترتيب الدوري.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد أجل عدة مباريات لفريق دهوك في الدوري بسبب مشاركته في بطولة كأس الخليج للأندية الأبطال، التي تُوج بها فريق دهوك مؤخراً.