ديالى يعزز صفوفه بأربعة محترفين أجانب بغية تحقيق حلم العودة للدوري الممتاز

شفق نيوز/ اكد نادي ديالى الرياضي، يوم الأحد، إتمام صفقات التعاقد مع ثلاثة محترفين اجانب وتجديد عقد الرابع سعيا لبلوغ حلم التأهل للدوري الممتاز الذي كان قاب قوسين او ادنى من تحقيقه الموسم الماضي.

وقال أمين سر النادي فراس حمزة لوكالة شفق نيوز، إن "ادارة نادي ديالى اتمت صفقات التعاقد مع 3 محترفين (سنغالي وكاميروني وموريتاني) الى جانب تجديد عقد محترف برازيلي رابع للمنافسة بقوة على بطاقة التأهل للدوري الممتاز التي فقدها الموسم الماضي بفارق بسيط عن نادي الميناء".

واكد حمزة ان "نادي ديالى اعد خطة موسعة لمعالجة المشاكل المالية وايجاد ابواب لتمويل مشاركة النادي في دوري الدرجة الاولى والحد من الضائقة المالية الكبيرة"، مشيرا الى ان "نادي ديالى رغم الضوائق المالية لازال ولادا للمواهب الرياضية في عموم الالعاب ورفد المنتخبات الوطنية بالكثير من اللاعبين الذين حققوا نجاحات وانجازات كبيرة في المحافل الدولية".

واضاف ان "فريق النادي بكرة اليد يشارك في الدوري الممتاز، وعازمون على بلوغ الدوري الكروي الممتاز رغم الانجاز الكبير الذي حققناه الموسم الماضي بوصافة المجموعة الثانية لدوري الدرجة الاولى خلف نادي الميناء".

وعزا حمزة نجاحات نادي ديالى الى العمل الاداري والفني المتكامل للهيئة الادارية بامكانيات بسيطة رغم المصاعب والمعوقات الكبيرة.

يذكر ان نادي ديالى كان قريبا من بلوغ دوري الكرة الممتاز الا ان تعثرات بسيطة للنادي افقدته فرصة التأهل .