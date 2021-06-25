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ديالى يضمن تواجده في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-25T15:10:34+0000
ديالى يضمن تواجده في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

شفق نيوز/ تغلب فريق شهربان بكرة الصالات على فريق أوروك، من محافظة السماوة، يوم الجمعة، بنتيجة 11- 4 ضمن دوري كرة الصالات الممتاز، فيما تمكن نادي ديالى من ضمان تواجده في دوري الكرة للدرجة الأولى خلال الموسم المقبل.

وقال عضو الاتحاد الفرعي لكرة القدم، لطيف خلف، لوكالة شفق نيوز، إن "فريق شهربان تمكن من الفوز على فريق اوروك من محافظة السماوة 11-4 في المباراة التي اقيمت على  قاعة السماوة اليوم ضمن دوري الصالات الممتاز".

وأضاف خلف، أن "شهربان تقدم للمركز السابع في ترتيب دوري الصالات الممتاز، وسيخوض آخرم مباراتين في الدوري مع فريقي غاز الجنوب وامانة بغداد".

وجدد، انتقاده لمسؤولي ديالى والحكومة المحلية في المحافظة لـ"تجاهلها النادي وعدم تقديم أي دعم يذكر من قبل المحافظة"، مشيراً إلى أن "الفريق خاض جميع مبارياته خارج المحافظة بالتنقل في سيارة الأجرة لعدم وجود حافلة تقل الفريق أو تبني الحكومة المحلية لأبسط  احتياجات الفريق ممثل ديالى في دوري الصالات الممتاز".

وفي سياق آخر، أكد خلف "ضمان بقاء ديالى ضمن دوري الكرة للدرجة الاولى بعد تغلبه على فريق المرور 2-1 واحتلاله المرتبة الثامنة في مجموعته، بغض النظر عن نتيجة مبارياته القادمة مع فريق دهوك وبابل".

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