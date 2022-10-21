ديالى يستهل دوري اليد الممتاز بخسارة أمام الفتوة الموصلي

شفق نيوز/ خسر فريق ديالى لكرة اليد أولى مبارياته في افتتاح الدوري الممتاز لكرة اليد والتي أقيمت في بعقوبة.

وقال رئيس نادي ديالى فراس حمزة لوكالة شفق نيوز؛ إن فريقه قدم مباراة متميزة وكان قريبا من الفوز إلا أن الأخطاء الفردية قلبت النتيجة لتنتهي المباراة (38 - 30) لصالح الفتوة الموصلي في اللحظات الأخيرة من المباراة التي أقيمت على القاعة المغلقة في بعقوبة مركز محافظة ديالى.

واعتبر حمزة خسارة فريقه غير مستحقة وأن الفريق قادر على التعويض في قادم المباريات.

ويشارك في دوري كرة اليد الممتاز 15 فريقا من عموم المحافظات.