سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ديالى يستهل دوري اليد الممتاز بخسارة أمام الفتوة الموصلي

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-21T14:45:19+0000
ديالى يستهل دوري اليد الممتاز بخسارة أمام الفتوة الموصلي

شفق نيوز/ خسر فريق ديالى لكرة اليد أولى مبارياته في افتتاح الدوري الممتاز لكرة اليد والتي أقيمت في بعقوبة.

وقال رئيس نادي ديالى فراس حمزة لوكالة شفق نيوز؛ إن فريقه قدم مباراة متميزة وكان قريبا من الفوز إلا أن الأخطاء الفردية قلبت النتيجة لتنتهي المباراة (38 - 30) لصالح الفتوة الموصلي في اللحظات الأخيرة من المباراة التي أقيمت على القاعة المغلقة في بعقوبة مركز محافظة ديالى.

واعتبر حمزة خسارة فريقه غير مستحقة وأن الفريق قادر على التعويض في قادم المباريات.

ويشارك في دوري كرة اليد الممتاز 15 فريقا من عموم المحافظات.

related

في أول مشاركة له.. الحشد الشعبي يحصد المركز الثالث بدوري اليد الممتاز

Date: 2022-04-01 13:52:52
في أول مشاركة له.. الحشد الشعبي يحصد المركز الثالث بدوري اليد الممتاز

"يد الشرطة" تجدد عقد المدرب العراقي ظافر صاحب لقيادة الفريق

Date: 2022-09-25 09:20:32
"يد الشرطة" تجدد عقد المدرب العراقي ظافر صاحب لقيادة الفريق

يد كربلاء تتسلح بـ"خنجر" لخوض الدوري الممتاز

Date: 2022-10-06 10:14:44
يد كربلاء تتسلح بـ"خنجر" لخوض الدوري الممتاز

استقالة مدرب فريق ديالى الكروي لسوء النتائج

Date: 2021-06-09 16:49:38
استقالة مدرب فريق ديالى الكروي لسوء النتائج

نتائج الدور الثالث لدوري اليد الممتاز في السليمانية

Date: 2020-12-03 16:48:04
نتائج الدور الثالث لدوري اليد الممتاز في السليمانية

ديالى يضمن تواجده في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

Date: 2021-06-25 15:10:34
ديالى يضمن تواجده في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

الشرطة يعزز صدارته لدوري اليد العراقي

Date: 2021-01-20 18:07:56
الشرطة يعزز صدارته لدوري اليد العراقي

تعرف على نتائج أبرز مباريات كأس العراق

Date: 2021-10-13 18:54:49
تعرف على نتائج أبرز مباريات كأس العراق