بعد خسارته برباعية نظيفة امام البيشمركة.. ديالى يشخص الاخطاء

شفق نيوز/ تمكن نادي البيشمركة من تحقيق فوز عريض على نادي ديالى بنتيجة 4- 0 ضمن في المباراة التي أقيمت في السليمانية ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال رئيس نادي البيشمركة، فراس حمزة، لوكالة شفق نيوز، إن نادي ديالى الكروي قدم مباراة كبيرة وكان قريبا من خطف الفوز لولاء الأخطاء الفردية وإهدار الفرص واستغلال البيشمركة لظروف المباراة وأخطاء اللاعبين.

وأكد بقاء نادي ديالى ضمن دوري الدرجة الأولى واحتلاله الترتيب الرابع ضمن جدول الترتيب فيما تتنافس اندية البيشمركة وكربلاء والناصرية على الظفر بلقب بطل المجموعة والتأهل المباشر إلى الدوري الممتاز مع قرب انتهاء الدوري والذي تبقى منه دوران فقط.

وبين حمزة أن فريق ديالى في تحسن وتصاعد كبير بالمستوى والنتائج إذ خسر مباراتين من اصل 9 مباريات في المرحلة الثانية من الدوري وهي نتيجة جيدة قياسا بضعف الإمكانيات المادية وانعدام الدعم للنادي من أي جهة أو مسؤول.