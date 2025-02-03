ديالى يحقق أول فوز له في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ حقق فريق ديالى أول فوز له بعد خسارات وتعادلات متتالية خلال الجولات السابقة، يوم الاثنين، في انطلاق الجولة 18 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة بين فريقي ديالى ونفط ميسان على ملعب ميسان الأولمبي عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، وانتهت لصالح ديالى بنتيجة 3-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ديالى بنتيجة 3-1، سجل نفط ميسان أولاً عن طريق المحترف عثمان ساياني في الدقيقة 12، وتمكن ديالى من تعديل النتيجة في الدقيقة في الدقيقة 17 عن طريق أندريو إيفانز، وأضاف ديالى هدفه الثاني عن طريق كولينز أوباري في الدقيقة 29، وسجل ديالى هدفه الثالث عن طريق مصطفى مؤيد بالدقيقة 32.

وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة.

وبهذه النتيجة رفع ديالى رصيده للنقطة 9 بالمركز العشرين، وتجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 23 بالمركز 11.