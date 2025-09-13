ديالى يحقق انتصاره الأول في دوري نجوم العراق لكرة القدم

شفق نيوز- بغداد

حقق فريق ديالى، أول انتصار له على حساب مضيفه فريق أمانة بغداد بنتيجة 2-1، في انطلاق منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم بجولته الأولى للموسم 2005-2026 . ‏

وجرت المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي وهو الملعب الافتراضي لنادي امانة بغداد، وذلك عند الساعة الـ 6:00 مساءً .

‏وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل فريق ديالى الهدف الاول في دووري الموسم الجديد عن طريق وكاع رمضان في الدقيقة 67، وسجل فريق الامانة هدف التعديل في الدقيقة 79 عن طريق اللاعب جبار كريم، وتمكن ديالى من تسجيل هدفه الثاني برأسية اللاعب ايمن محمود في الدقيقة 84.

وأدار اللقاء كل من الحكام، عصام فاضل حكماً للساحة، وكرار عبد الكريم مساعداً أول، وعلي فاضل مهدي مساعداً ثاني، وحامد علي حكماً رابعاً، وواثق محمد حكماً لتقنية الفيديو (الفار) .