ديالى يجدد عقد مدربه لموسم اخر ويطلق يده لاختيار مساعديه واللاعبين

شفق نيوز / أعلنت ادارة نادي ديالى لكرة القدم، اليوم الخميس، تجديد عقد المدرب صادق حنون لموسم آخر، فيما اطلقت يده في اختيار كادره المساعد واللاعبين.

وقال عضو ادارة نادي ديالى محمد عبد الرضا لوكالة شفق نيوز إن "الهيئة الادارية لنادي ديالى الرياضي قررت تجديد عقد مدرب الفريق الاول لكرة القدم صادق حنون لقيادة الفريق في الموسم المقبل".

وأضاف عبد الرضا أن "المدرب صادق يعد من المدربين الجيدين الذي وضع بصمته الواضح مع الفريق"، مبينا ان "الادارة منحت المدرب صادق مطلق الحرية في اختيار مساعديه ولاعبيه للموسم المقبل".