ديالى يجتاز القاسم بهدف يتيم في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز فريق ديالى على مضيفه فريق القاسم بهدف نظيف، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 36 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة عند الساعة الـ 7:00 مساءً على ملعب النجف الدولي وهو الملعب الافتراضي لفريق القاسم.

و‏انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، ‏وفي الشوط الثاني سجل ديالى هدفه في الدقيقة 76 من ركلة جزاء نفذها بنجاح أيمن الصفاقسي.

‏وبهذا الفوز رفع ديالى رصيده للنقطة 40 بالمركز 17 وتجمد رصيد القاسم عند النقطة 51 بالمركز التاسع.

جدير بالذكر أن لجنة المسابقات في دوري النجوم قررت تعديل توقيتات المباريات حفاظاً على سلامة اللاعبين والجمهور، ابتداءً من الجولة 36، نظراً لارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر بشكل مباشر على اللاعبين والجمهور والملاكات التدريبية والفنية، حيث ستكون مباريات الوجبة الأولى في الساعة 7:00 مساءً بدلاً من 6:00، فيما تُقام مباريات الوجبة الثانية في الساعة 9:30 بدلاً من 8:30 مساءً.