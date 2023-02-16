ديالى يتعاقد مع محترف إيراني لفريق كرة اليد

شفق نيوز/ اعلنت إدارة نادي ديالى الرياضي، يوم الخميس، عن التعاقد مع لاعب محترف إيراني لتمثيل فريقها لكرة اليد في المرحلة الثانية من الدوري العراقي الممتاز.

وقال امين سر النادي فراس حمزة، لوكالة شفق نيوز، ان "النادي تعاقد رسميا مع لاعب المنتخب الإيراني لكرة اليد إحسان علي ابويي لتمثيل الفريق في منافسات المرحلة الثانية من الدوري الممتاز".

واضاف "ابويي سيكون إضافة قوية لفريق ديالى في المباريات المقبلة دون أن يكشف قيمة العقد".

وبين حمزة ان "فريق ديالى لكرة اليد يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الممتاز الذي يخوض منافساته 13 ناديا".