ديالى يتصدر "مؤقتاً" ومباراة "مهمة" مساء اليوم تحدد ترتيب الفرق المؤهلة إلى الممتاز

شفق نيوز / اعتلى نادي ديالى، اليوم الاثنين، صدارة ترتيب المجموعة الثانية في الدرجة الأولى مؤقتاً برصيد 36 نقطة بعد تغلبه على ضيفه المصافي بهدف دون رد.

وجرت اليوم اربع مباريات اخرى ضمن المنافسات ذاتها وقد أسفرت عن فوز فريق نادي المرور على فريق نادي الصليخ بنتيجة 3–1 ، وفاز فريق نادي الناصرية على فريق نادي عفك بنتيجة 1 — 0 ، وفوز فريق نادي الحسين على فريق نادي الكوفة بنتيجة 1 – 0 ، وتعادل فريقا نادي الجولان ونادي السماوة سلبيا بلا أهداف.

وتقام اليوم الاثنين مباراة مهمة بين فريقي نادي الميناء ونادي الشرقاط في الساعة التاسعة والنصف مساءً وستحدد نتيجتها الفريقان المتنافسان على اعتلاء القائمة ففي حال فوز الميناء سيتصدر برصيد 37 نقطة بينما يعود ديالى للمركز الثاني، أما في حال خسارته سيحل ديالى اولا برصيد 36 نقطة ويبقى الميناء برصيد 34 نقطة بالمركز الثاني.