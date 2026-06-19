ديالى.. مكب نفايات يتحول إلى حاضنة للاعبي التنس (صور)

شفق نيوز- ديالى

قبل عقد من الزمن، لم يكن المكان سوى مكب للنفايات تتكدس فيه المخلفات بمنطقة نهر الحجية وسط مدينة بعقوبة، لكن بجهود فردية تحول المكب لاحقاً إلى مجمع رياضي غيّر ملامح الموقع بالكامل، ليصبح اليوم أكبر مركز تخصصي لرياضة التنس في محافظة ديالى، ويستقطب عشرات المتدربين من مختلف الأعمار.

ويضم المركز ملاعب وتجهيزات مخصصة لتدريب الأطفال والناشئين والشباب من الذكور والإناث، ضمن برامج تدريبية متدرجة تهدف إلى إعداد لاعبين قادرين على المنافسة في البطولات المحلية والخارجية.

وقال رئيس اتحاد التنس في ديالى ماجد خليل، لوكالة شفق نيوز، إن "رياضة التنس تعد من أقدم الألعاب الرياضية في المحافظة، إذ تعود بداياتها إلى خمسينيات القرن الماضي مع إنشاء المجسر الحديدي في بعقوبة على يد شركة أوروبية، حيث أقام المهندسين والفنيين بالمحافظة، ملاعب للتنس قرب مجمعاتهم السكنية، لتستمر اللعبة بعدها وتترسخ في المشهد الرياضي بالمحافظة".

وأضاف خليل، أن "المركز التخصصي للتنس أُسس قبل نحو عشر سنوات في هذا الموقع الذي كان يستخدم مكبا للنفايات، قبل أن يتحول بجهود فردية إلى مركز يضم عدة ملاعب تستقبل أعدادا متزايدة من المتدربين والمتدربات".

وأوضح، أن "برامج التدريب تبدأ مع الأطفال من عمر 4 سنوات، مع تخصيص مناهج ومعدات تتناسب مع كل فئة عمرية، وصولاً إلى المراحل المتقدمة".

وأكد خليل، أن "المركز يضم حالياً عشرات المتدربين والمتدربات، وتمكن عدد من لاعباته خلال السنوات الماضية من تمثيل ديالى والعراق في بطولات عربية وآسيوية ودولية، من بينهن نور ماجد ونبأ عباس".

ودعا رئيس اتحاد التنس في ديالى، الجهات المعنية إلى "توسيع دعمها للرياضات الفردية وعدم حصر الاهتمام بكرة القدم فقط".

من جانبها، قالت اللاعبة سارة نوار، إن علاقتها برياضة التنس بدأت منذ الطفولة قبل نحو 9 سنوات، وتتدرب أربعة أيام أسبوعيا، فيما يقتصر التدريب خلال فترة الدراسة على يومي الجمعة والسبت.

وأكدت نوار، لوكالة شفق نيوز، أنها "شاركت في بطولات عدة داخل العراق، من بينها بطولة في أربيل حققت خلالها المركز الرابع على مستوى البلاد، إلى جانب مشاركات أخرى في بغداد".

بدوره، أوضح اللاعب محمد طارق محمد أن انضمامه إلى المركز كان قبل 7 سنوات، وشارك منذ ذلك الحين في بطولات أقيمت في بغداد ومحافظات أخرى، محققاً مراكز متقدمة.

وأشار محمد، لوكالة شفق نيوز، إلى أن "رياضة التنس تحتاج إلى تدريب منتظم ومستمر، إلا أن ظروف الدراسة تجعل التدريبات تتركز غالبا خلال أيام العطل".