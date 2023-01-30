ديالى.. إصابة 6 مدنيين بينهم معلمون وطفلة في حادثي سير

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، بإصابة 6 مدنيين بحادثي سير منفصلين في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن" 3 مدنيين أصيبوا بتصادم مركبتين على طريق بحيرة حمرين (45 كم شمال شرق بعقوبة)".

وأضاف المصدر ان "المصابين نقلوا الى المستشفى فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات اللازمة".

وفي حادث آخر أصيب "اثنين من المعلمين مع فتاة صغيرة ترافقهم جراء تصادم عجلة تقلهم مع عجلة أخرى في طريق فرعي على مقربة من طريق بغداد - كركوك شمالي مدينة الخالص"، مبينا ان إصابة المعلمين طفيفة فيما نقلت الفتاة الى مستشفى بعقوبة لاستكمال إجراءات العلاج".

وتشهد ديالى حوادث سير عديدة بسبب المخالفات المرورية وإهمال قواعد السلامة.