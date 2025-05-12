ديالى تعبر أربيل والكهرباء "تصعق" القاسم في دوري النجوم

شفق نيوز/ فاز فريق ديالى على ضيفه أربيل، يوم الاثنين، بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة عند الساعة السادسة مساءً على ملعب المدينة في بغداد وهو الملعب الافتراضي لديالى.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل ديالى هدفه من كرة ثابتة رائعة سددها المحترف كولينز أوباري في الدقيقة 86.

وبهذه النتيجة رفع ديالى رصيده للنقطة 31 بالمركز 17، وتجمد رصيد أربيل عند النقطة 41 بالمركز 13.

وضمن المنافسات ذاتها فاز فريق الكهرباء، على ضيفه القاسم بنتبجة 2-1، في المباراة التي جرت في نفس التوقيت على ملعب الزوراء وهو الملعب الافتراضي للكهرباء.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل القاسم هدفه في الدقيقة 80 عن طريق الحارث حاتم، وتمكن الكهرباء من إدراك التعادل عن طريق وانغا رونالد في الدقيقة 88، وأضاف الكهرباء هدفه الثاني في الدقيقة 90 عن طريق نهاد محمد.

وبهذه النتيجة رفع الكهرباء رصيده للنقطة 44 بالمركز العاشر مؤقتاً، وتجمد رصيد القاسم عند النقطة 48 بالمركز السابع.