ديالى بطلاً للدوري الممتاز بعد فوزه على الكرمة

شفق نيوز/ توج فريق ديالى بطلاً للدوري الممتاز، اليوم السبت، بفوزه على فريق الكرمة بفارق ركلات الترجيح 7-6، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم 2023-2024 .

المباراة التي جرت أحداثها على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الخامسة والنصف عصراً، انتهى شوطها الأول بتقدم ديالى بهدف دون مقابل للكرمة.

وفي الشوط الثاني، سجل الگرمة هدف التعديل لينتهي اللقاء بوقته الأصلي بالتعادل وتذهب المباراة لركلات الترجيح المباشرة.

يشار إلى أن فريقي ديالى والگرمة ضمنا صعودهما لدوري نجوم العراق للموسم 2023-2024، وأن مباراة اليوم، كانت لتحديد المركزين الأول والثاني.