ديالى المتذيل يحرج الزوراء المتصدر لدوري النجوم

شفق نيوز/ ‏تعادل فريق الزوراء، متصدر الدوري، مع صاحب المركز الأخير فريق ديالى بهدف واحد لكل منهما في انطلاق منافسات الجولة 16 لدور نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الكوت الدولي عند الساعة 2:30 عصرا.

و‏انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكل منهما، وسجل فريق ديالى أولا في الدقيقة 20 عن طريق المحترف ثاثانيل نانكول، وتمكن فريق الزوراء من إدراك التعادل عند الدقيقة 41 عن طريق اللاعب حسن عبد الكريم.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً عن تعادل الفريقين بهدف واحد لكل منهما.

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 32 بالمركز الأول بينما رفع ديالى رصيده للنقطة 6 بالمركز العشرين.