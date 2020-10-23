ديالى.. استحداث نادٍ رياضي وخطط لتأسيس 3 أخرى

شفق نيوز/ اكد مصدر رياضي في ديالى يوم الجمعة استحصال موافقة وزارة الشباب والرياضة على تأسيس نادٍ جديد في ديالى الى جانب موافقات مبدئية لتأسيس 3 اندية اخرى في المحافظة.

وقال عضو اتحاد ديالى الفرعي لكرة القدم لطيف خلف لوكالة شفق نيوز إن "وزارة الشباب والرياضة منحت موافقات رسمية لتأسيس نادي (الصدور) الرياضي (45 كم شمال شرق بعقوبة) ويحتضن رياضيي وشباب من اكثر من 50 قرية".

وبين أن "أحد المتبرعين من الاهالي انجز ملعب لكرة القدم بمساحة 2500 متر مربع، تليها مراحل تطويرية للنادي كقاعدة اساسية لجذب الطاقات الرياضية ومنح الشباب ممارسة هواية كرة القدم رغم ظروف المحافظة الراهنة".

وتابع خلف ان "نادي الصدور الرياضي هو النادي التاسع عشر في المحافظة، وان الاستعدادات والتحضيرات متواصلة لتأسيس اندية جديدة في نواحي مندلي والسعدية وبهرز لما تمتلكه تلك الوحدات من تاريخ رياضي ومقومات تؤهلها لتأسيس اندية جديدة تحتضن المواهب الرياضية".

واكد خلف معاودة جزئية للانشطة الرياضية في ديالى بعد جائحة كورونا وانطلاق منافسات دوري المحافظة الكروي في عموم الوحدات الادارية، يليها انطلاق منافسات العاب كرة السلة في شهر كانون أول المقبل، مرجحا، وبحسب مقترحات اولية، السماح للجماهير بدخول الملاعب بشكل جزئي انسجاما مع الاجراءات الوقائية الصحية.

وتعاني اغلب الوحدات الادارية في ديالى من تراجع الانشطة الرياضية منذ سنوات عدة بسبب الظروف الامنية وغياب الدعم الحكومي الى جانب تداعيات وباء كورونا منذ اشهر عدة.



