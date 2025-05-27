"دون قتال".. عراقي يفوز على أمريكي في بطولة العالم للمواي تاي للمتقدمين

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للمواي تاي، يوم الثلاثاء، فوز "حيدر علي" على لاعب أمريكي في بطولة العالم للمواي تاي للمتقدمين.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "البطل العراقي حيدر علي يفوز على لاعب أمريكي لعدم حضور الأخير للحلبة في دور الـ16، ليتأهل الى دور الثمانية في بطولة العالم للمواي تاي للمتقدمين".

يذكر أن منتخب العراق للمتقدمين للمواي تاي، حصل في 17 شباط/فبراير 2025، على 14 وساماً ملوناً في ختام بطولة الإمارات الدولية.

وكان رئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي، الكابتن مصطفى جبار علك، أعلن في 15 آذار/ مارس 2025، الانضمام الرسمي لرياضة المواي تاي إلى المجلس الدولي العسكري الرياضي (CISM)، في خطوة تاريخية تعزز من حضور المواي تاي على الساحة العالمية، وتفتح آفاقاً جديدة لتطويرها على المستوى العسكري والدولي.

كما أعلن الاتحاد العراقي للمواي تاي، في 11 آذار/ مارس 2025، أن مجلس الاتحاد الآسيوي أقرّ بضمّ هذه الرياضة إلى الألعاب الأولمبية الآسيوية للشباب، مؤكداً مشاركة المنتخب العراقي لأول مرة.