دون علم برشلونة.. كيف دخل ميسي إلى ملعب كامب نو؟

شفق نيوز- متابعة

أفادت تقارير إعلامية إسبانية، يوم الاثنين، بأن مسؤولي نادي برشلونة فوجئوا بالزيارة التي قام بها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى ملعب "كامب نو"، مساء أمس الأحد.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن ليونيل ميسي فاجأ الجميع، وأن مسؤولي نادي برشلونة لم يكونوا على علم مسبق بزيارة الأرجنتيني إلى معقل ناديه السابق حتى نشر صوراً على "إنستغرام".

وانتشرت صور ميسي في ملعب "كامب نو" على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، وحصد منشوره على "إنستغرام" قرابة 14 مليون إعجاب لحظة نشر هذا الخبر.

ووجه ميسي رسالة مليئة بالمشاعر والكلمات المؤثرة إلى جمهور النادي، عبر فيها عن اشتياقه لملعب "كامب نو"، وأحضان جماهير "البلوغرانا"، متمنيا أن يعود لتوديعهم بعدما حالت الظروف دون ذلك، عقب انتقاله إلى باريس سان جرمان سنة 2021.

وقال النجم الأرجنتيني: "الليلة الماضية عدت إلى المكان الذي افتقدته بكل جوارحي، مكان كنت فيه سعيداً جداً، حيث جعلتموني أشعر آلاف المرات أني أسعد شخص في العالم. أتمنى يوماً أن أتمكن من العودة، وليس فقط لأودعكم كلاعب كما لم أستطع أن أفعل أبداً".

وذكرت الصحيفة، أن ميسي توجه إلى ملعب "كامب نو" ليتفقد تقدم أعمال الترميم، ولم يعرف مسؤولو النادي كيف استطاع ميسي الدخول إلى الملعب.

وأكدت مصادر مقربة من النجم الأرجنتيني، الذي يدافع عن ألوان فريق ميامي الأميركي، أن ميسي لم يتفق مع أي طرف على الزيارة، بل قام بمبادرة شخصية دون تنسيق مسبق مع أي شخص.

ومن جهة أخرى، نقلت الصحيفة عن مصادر من داخل النادي أن ميسي حضر إلى الملعب، وطلب إذناً من الشركة المشرفة على الأشغال لدخول المنشأة.

ولم يعلن برشلونة أي تفاصيل بخصوص الزيارة، ولكن بعد انتشار التقارير الصحفية، استعان حساب النادي في منصة "إكس" بصورة نشرها ميسي، وأعلن الترحيب بالنجم الأرجنتيني وكتب: "مرحباً بك دائماً وأبداً في بيتك يا ليو".

وغادر ليو برشلونة سنة 2021 بعد تعذر تجديد عقده بسبب الضائقة المالية التي يمر منها النادي، وانتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وبعدها إلى نادي إنتر ميامي الأميركي الذي مدد عقده معه إلى صيف 2028.