دون ذكر الأسباب.. أبرز حكام كرة القدم الأفريقية ممنوع من دخول أميركا

شفق نيوز- متابعة

منعت السلطات الأميركية، يوم الاثنين، الحكم الكروي الصومالي الدولي عمر عبد القادر أرتان من دخول الولايات المتحدة بعد وصوله للمشاركة في منافسات كأس العالم 2026، وقامت بإعادته إلى تركيا دون الإعلان عن أسباب رسمية أو واضحة.

ويعد أرتان من أبرز الحكام في القارة الأفريقية، حيث سبق أن حظي بإشادة واسعة من الأوساط الرياضية، كما تم اختياره ضمن نخبة الحكام المرشحين لإدارة المباريات الدولية الكبرى.

تجدر الإشارة إلى أن أرتان كان مرشحاً للمشاركة كحكم ساحة رئيسي في مباريات كأس العالم، وليس كحكم رابع أو مساعد، ما يعكس المكانة والثقة التي يتمتع بها على المستوى القاري والدولي.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد اختاره ضمن أفضل حكام القارة الأفريقية، نظراً لسجله المميز وخبرته في إدارة العديد من المواجهات المهمة، الأمر الذي جعل خبر منعه من دخول الولايات المتحدة يثير اهتماماً واسعاً وتساؤلات حول خلفيات القرار وأسبابه.

ولم تصدر أي توضيحات رسمية تكشف ملابسات الواقعة أو الأسباب التي أدت إلى منعه من دخول الأراضي الأميركية.