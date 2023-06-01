دون ذكر الأسباب.. اتحاد الكرة العراقي ينسحب من الدورة العربية (وثيقة)

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، عدم المشاركة في دورة الألعاب الرياضية العربية المقرر إقامتها في الجزائر، دون ذكر الأسباب.

وفي كتاب موجه من الاتحاد إلى اللجنة الأولمبية العراقية، حصلت عليه وكالة شفق نيوز، اعتذر اتحاد الكرة عن مشاركة المنتخب العراقي في منافسات كرة القدم في الدورة العربية المقررة انطلاقها بالجزائر في شهر تموز/ يوليو المقبل.

ولم يُذكر في الكتاب الأسباب التي دفعت الاتحاد العراقي لكرة القدم لاتخاذ هكذا قرار مفاجئ.

ويستعد منتخب العراق للدخول بمعسكر تدريبي في شهر حزيران/ يونيو الجاري خلال أيام "فيفا دي" وخوض مباراتين وديتين أمام منتخب كولومبيا وأحد الأندية الأوروبية.