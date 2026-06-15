دول عربية وإفريقية تندد بتصريحات رئيس الاتحاد الأوربي للكرة بشأن المونديال

شفق نيوز- متابعة

نددت اتحادات كروية لعدد من الدول المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، من بينها المغرب ومصر وتونس والجزائر، بتصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، السلوفيني ألكسندر تشيفرين، بشأن توسيع البطولة إلى 48 منتخباً.

وفي بيان مشترك تابعته شفق نيوز، أكدت اتحادات الجزائر وتونس والمغرب ومصر والرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي وغانا والسنغال وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا رفضها لتلك التصريحات، مشددة على أن جميع مباريات كأس العالم تحظى بالأهمية نفسها بالنسبة للمنتخبات المشاركة وجماهيرها.

وأوضح البيان أن التأهل إلى المونديال يمثل إنجازاً تاريخياً وحلماً طال انتظاره بالنسبة لمنتخبات مثل الرأس الأخضر وكوراساو والأردن وأوزبكستان، بينما تحمل العودة إلى البطولة العالمية بعد غياب طويل، كما هو الحال بالنسبة للكونغو وهايتي، قيمة معنوية كبيرة لملايين المشجعين الذين انتظروا هذه اللحظة لسنوات طويلة.

وأضافت الاتحادات أن التقليل من أهمية بعض مباريات كأس العالم يعد أمراً مخيباً للآمال، ولا يعكس حجم الجهود والتضحيات والطموحات التي يبذلها اللاعبون والمدربون والأندية والمسؤولون والجماهير في مختلف أنحاء العالم.

واعتبر تشيفرين في مقابلة مع التلفزيون السلوفيني أن العديد من مباريات كأس العالم 2026 غير مثيرة للاهتمام، وذلك تعليقاً على مشاركة 48 منتخباً في البطولة.