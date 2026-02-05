دولي اليد يحقق في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العراقي

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد توجيه رسالة رسمية إلى الاتحاد العراقي للعبة، أبلغه فيها بتعيين مبعوث يمثّل الاتحادين الدولي والآسيوي، لتولي رئاسة اللجنة المكلّفة بدراسة حيثيات الاجتماع الأخير للجمعية العمومية.

ومن المقرر أن يتولى المبعوث إعداد تقرير مفصل ورفعه إلى الاتحاد الدولي لاتخاذ القرار المناسب بشأن ما جرى في الاجتماع.

وجاء هذا القرار على خلفية شكاوى مقدمة من 23 عضواً في الجمعية العمومية، واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لهم، حيث طالبوا بعقد مؤتمر انتخابي مبكر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، إضافة إلى إعادة عرض التقريرين المالي والإداري للعامين الماضيين، وطرح الثقة برئيس وأعضاء الاتحاد العراقي لكرة اليد، وذلك وفق قناعة الهيئة العامة للاتحاد.

وبحسب المعطيات، فإن سبب المطالب يعود إلى ضرورة مناقشة التقريرين المالي والإداري للعامين (2024–2025)، اللذين لم تتم المصادقة عليهما في اجتماع الهيئة العامة الأخير، بسبب وجود خلل في الإجراءات المتبعة.

وبناءً على طلب الأعضاء الـ23 لعقد اجتماع استثنائي، دعت اللجنة الأولمبية العراقية مجلس إدارة اتحاد كرة اليد إلى عقد اجتماع قريب، بهدف التوصل إلى قرار نهائي، لا سيما أن الهيئة العامة تُعد السلطة العليا المشرفة على شؤون اللعبة.