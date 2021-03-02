دولي الجودو يرد على "الاولمبية المؤقتة" ويحسم الرئاسة لصالح "الموسوي"

شفق نيوز/ اكد سمير الموسوي رئيس اتحاد الجودو العراقي، يوم الثلاثاء، ان الاتحاد الدولي حسم الجدل بينه وبين عدي الربيعي الذي كان يؤكد انه رئيس الاتحاد العراقي حسب قرار قضائي عراقي.

وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز؛ ان الهيأة المؤقتة للجنة الاولمبية العراقية ارسلت رسالة الى الاتحاد الدولي للعبة مستفسرة عن: من هو الرئيس المعترف به من قبل الاتحاد الدولي؟.

واضاف ان الرد وصل واقر الاتحاد الدولي باعتماد سمير الموسوي رئيسا للاتحاد، مبينا في رسالته (الاتحاد الدولي ) لا يعترف بمن اعتمدته لديها ولا يعترف بمن اعتمدتها قرارات المحاكم الداخلية في التسميات كون كل اتحادات العالم تنتمي تحت مظلة الاتحاد الدولي وتستمد شرعيتها منه.

واشار الموسوي؛ إلى ان هذا الرد حسم الجدل الحاصل بأحقيتنا في تمثيل الاتحاد بانتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية المقبلة.

يذكر ان خلافا اداريا نشب بين عضوي الهيأة العامة سمير الموسوي وعدي الربيعي اذ كانا يمثلان جودو العراق في اي مناسبة كرئيسين للاتحاد العراقي المركزي.