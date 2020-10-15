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دولة عربية تستعد لإطلاق أول دوري نسائي لكرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2020-10-15T16:17:35+0000
دولة عربية تستعد لإطلاق أول دوري نسائي لكرة القدم

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مخاطبة أندية الدوري المحلي لتكوين فرق نسائية للمشاركة في دوري السيدات الموسم المقبل، وذلك من "أجل توسيع قاعدة الممارسة النسائية تماشياً مع الاتجاه الدولي والقاري للنهوض بها".

وأوضح الاتحاد أن  هذه الخطوة تأتي "تزامناً مع قرار الاتحاد الإفريقي بإطلاق النسخة الأولى من دوري أبطال افريقيا للسيدات اعتباراً من الموسم الرياضي القادم ما يمثل فرصة للأندية المصرية لتمثيل مصر على المستوى القاري، وتحقيق إنجازات على هذا الصعيد إسوة بما تحققه الفرق المصرية في مسابقات الرجال".

وأعلن الاتحاد أيضاً تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت إشراف سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة إدارة الاتحاد وأحمد رمضان مديراً فنياً.

قالت عبد الحق المشرفة على الكرة النسائية إن رمضان "له باع طويل في الكرة النسائية بالدوري الأميركي ويعمل من خلال دراسة وعلم بالإضافة إلى أن أعضاء الجهاز الفني لهم ايضا خبرات جيدة في كرة القدم النسائية".

فيما أضاف جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة بحسب الموقع الرسمي للاتحاد أن "الكرة النسائية بدأت تنتشر في مصر وستنتشر أكثر من خلال دوري المدارس والجامعات".

وتطرق رمضان إلى أن "أهمية وجود الأندية الشعبية مثل الأهلي والزمالك والإسماعيلي"، مضيفا أن "المشكلة الأساسية في الكرة النسائية عدم وجود أهداف وطموح لدى اللاعبات"، على حد قوله.


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