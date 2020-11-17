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دولة عربية تستضيف كأس العالم للأندية 2021

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-17T18:15:43+0000
دولة عربية تستضيف كأس العالم للأندية 2021

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، يوم الثلاثاء، استضافة قطر بطولة كأس العالم للأندية في فبراير/شباط المقبل، ليفند تكهنات حول إلغاء محتمل للمسابقة.

وقال الفيفا، في بيان اليوم الثلاثاء، إن قطر ستستضيف كأس العالم للأندية، كما كان مقررا في وقت سابق، في الفترة من 1-11 فبراير المقبل، وسط إجراءات احترازية لمكافحة كوفيد-19.

وكان من المعتاد إقامة كأس العالم للأندية، بمشاركة أبطال القارات إلى جانب بطل الدوري في البلد صاحب الأرض، في ديسمبر/كانون الأول، لكن تأجيل المسابقات بسبب كوفيد-19 ألقى بظلاله على الموعد الجديد.

وسيكون بايرن ميونخ بطل أوروبا، أبرز المشاركين في كأس العالم.

وتوج ليفربول بلقب النسخة الأخيرة من كأس العالم، بعد التفوق على فلامنجو البرازيلي في النهائي.

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