"دوكان" تستضيف بطولة الأندية العراقية للسباحة الطويلة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للسباحة والألعاب المائية، اليوم الاثنين، تنظيم بطولة أندية العراق بالسباحة الطويلة في بحيرة دوكان بمحافظة السليمانية، فيما بينت انها ستضم 3 فئات مختلفة.

وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي هاشم الخزرجي في حديث لوكالة شفق نيوز إن "الاتحاد العراقي حدد بحيرة دوكان موعداً لانطلاق منافسات اندية العراق للسباحة الطويلة في 22 من شهر ايلول المقبل".

وأضاف أن "البطولة ستقام لثلاث فئات بالسباحة الطويلة هي الناشئين والشباب والمتقدمين"، مبينا أن "منافسات المتقدمين حددت بـ9 كم، بينما حددت مسافة فئة الشباب بـ 5 كم، في حين حددت مسافة فئة الناشئين بـ 3 كم".

وبيّن أن "بطولة السباحة الطويلة تعد ضمن منهاج الاتحاد العراقي للسباحة والألعاب المائية للموسم 2023، لافتا الى أن "الفائزين سيدخلون ضمن قائمة الاتحاد لتهيئتهم مستقبلاً في استحقاقات خارجية مقبلة".

يذكر أن منافسات بطولة الاندية العراقية للسباحة الاولمبية والتي أقامها الاتحاد العراقي للألعاب المائية في العاصمة بغداد أسفرت عن تتويج فريق نادي الجيش بالمركز الأول فيما حل فريق نادي الحشد الشعبي ثانيا بينما جاء فريق نادي الشرطة ثالثاً.