"دوسكي" يغيب عن مواجهة فلسطين والخطر يلاحق أيمن والعماري وزيدان

شفق نيوز/ من المتوقع أن يغيب لاعب المنتخب العراقي ميرخاس دوسكي، عن مباراة العراق وفلسطين، يوم الثلاثاء المقبل وذلك لتراكم البطاقات الصفراء التي حصل عليها، بينما سيتواجد اللاعب امجد عطوان بعد قضاء عقوبة الحرمان.

واصبح عدد من اللاعبين في وضع مقلق، مثل أيمن حسين وأمير العماري وحسين علي وزيدان اقبال، بعد حصولهم على بطاقات صفراء بلقاء الكويت، وفي حال حصولهم على الكارت الاصفر في مباراة الثلاثاء أمام فلسطين فإنهم سيغيبون عن مباراة كوريا الجنوبية في البصرة .

وقرر ميرخاس دوسكي المبعد عدم العودة إلى فيكتوريا بلزن التشيكي، بعد إيقافه عن مواجهة فلسطين بسبب تراكم البطاقات، حيث أصر على مرافقة المنتخب إلى عمان لدعمه في المباراة الحاسمة بعد غد الثلاثاء .

إلى ذلك طرح الاتحاد الاردني 2500 تذكرة فقط لمباراة المنتخبين العراقي والفلسطيني ضمن الجولة الثامنة للتصفيات الاسيوية المؤهلة للمونديال المقبل، توزع منها 1500 تذكرة للجمهور الفلسطيني و 1000 تذكرة للجمهور العراقي وذلك لنزاهة المنافسة وعدم السماح بإمتلاء مدرجات الملعب من قبل الجمهور الاردني.

وقد تم تسعير تذاكر مباراة العراق وفلسطين التي ستقام على استاد عمان الدولي في الأردن مساء يوم الثلاثاء المقبل ،وحسب ما حدده الاتحاد الاردني لكرة القدم ، فإن سعر التذاكر للجماهير العراقية هو 10 دينار اردني، اي ما يعادل 18.500 دينار عراقي ،بينما حددت اسعار مقاعد جمهور فلسطين بـ 6 دنانير اردنية اي ما يعادل 11 ألف دينار عراقي .

ووجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال بشراء جميع التذاكر المخصصة للجماهير العراقية الراغبة بحضور مباراة منتخبنا الوطني ضد نظيره الفلسطيني في ملعب عمان الدولي ضمن جولة التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 .