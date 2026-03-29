دوسكي واثق من التأهل: الحلم المونديالي سيعود للعراق بعد 40 سنة

أبدى لاعب المنتخب العراقي لكرة القدم ميرخاس دوسكي، يوم الاحد، ثقته في تحقيق الحلم المونديالي والوصول إلى كأس العالم بعد 40 سنة من غياب العراق عن المحفل الدولي الأهم كروياً حول العالم.

وقال دوسكي في تصريح لموقع الفيفا تابعته وكالة شفق نيوز: "لقد مر 40 عاماً على آخر ظهور للعراق في المونديال، والتأهل الآن سيغير العديد لبلد عانى طويلاً، لذلك عندما أرتدي قميص المنتخب سأبذل كل جهدي من أجل إسعاد 46 مليون عراقي لرد الجميل لهم وإعادة العراق إلى كأس العالم 2026".

وأعرب دوسكي، عن اعتقاده أن الإعلام العالمي رسم صورة خاطئة عن العراق، فهو بلد جميل يتمتع شعبه بالكرم ودفء الاستقبال.

وأضاف: "نحن ندرك قيمة هذا الإنجاز لنا كلاعبين لكتابة أسمائنا في التاريخ"، مبيناً أن "رحلتنا في التصفيات التي بدأت في عام 2023 جعلتنا أكثر قوة وخبرة كعائلة واحدة تدعم بعضها البعض وتثق بقدراتها وبالجهاز الفني".

وأشار اللاعب، إلى حديثه مع أمير العماري بالأمس واستذكارهما لعب 20 مباراة في تصفيات كأس العالم، موضحاً أنه بدأ هذه الرحلة في عام 2023 "وكانت طويلة لكننا مررنا بالكثير وهذا ما جعلنا أقوى".

وأبدى دوسكي، ثقته بعدم توتره رغم حجم الرهان، مبيناً أنه اعتاد على المباريات الكبيرة، مستطرداً بالقول: "نحن على بعد 90 دقيقة من تحقيق حلم الطفولة بالوقوف على أكبر مسرح كروي في العالم، وكل تركيزي الآن هو تقديم كل ما لدي لإسعاد عائلتي وشعبي يوم الأربعاء المقبل".

ومن المقرر أن يواجه المنتخب العراقي لكرة القدم نظيره البوليفي في مدينة مونتيري المكسيكية عند الساعة السادسة من صباح الأربعاء المقبل بتوقيت العاصمة بغداد، لحسم بطاقة التأهل عبر الملحق إلى تصفيات كأس العالم 2026.